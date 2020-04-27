Окупанти продовжують заважати роботі спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Бойовики російських збройних формувань протягом 25-27 квітня продовжували перешкоджати СММ ОБСЄ у доступі до окупованих районів Донбасу.

Про це свідчить оперативний звіт CММ ОБСЄ №18/2020, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"25, 26 та 27 квітня члени збройних формувань знову забороняли доступ патрулям Місії при спробах проїзду/проходу в непідконтрольні урядові райони офіційними дорожніми коридорами: тричі в Донецькій області та двічі у Луганській області", - йдеться у звіті.

Крім того, зазначається, що бойовики відмовили патрулям СММ у доступі в райони, підконтрольні урядові: один раз у Донецькій області та ще раз – на Луганщині.

Згідно зі звітом, 25 квітня на блокпості біля окупованої Оленівки бойовик російських окупаційних військ відмовив патрулю СММ у проїзді до підконтрольних урядові районів, зазначивши, що "в місії немає дозволу на проїзд". На тому самому блокпості бойовики відмовили іншому патрулю спостерігачів у проїзді до непідконтрольних районів - без жодних пояснень.

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26 квітня на блокпості поблизу окупованої Олександрівки патруль СММ не зміг проїхати до непідконтрольних урядові районів через те, що "поперек дорожнього полотна були встановлені протитанкові загородження та шини". При цьому присутні там члени російських збройних формувань "не прибрали перепони і не надали пояснення такому перешкоджанню".

"25, 26 та 27 квітня на блокпості збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) члени збройних формувань двічі заборонили патрулям Місії прохід до непідконтрольних урядові районів і ще одного разу - до підконтрольних урядові районів, посилаючись на те, що блокпост закритий через COVID-19", - повідомили в СММ.

27 квітня на блокпості за 600 м на захід від Верхньошироківського (непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) член російських збройних формувань відмовив спостерігачам у проїзді до непідконтрольних урядові районів, мотивувавши це "карантинними обмеженнями через COVID-19".

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Місія нагадує, що почала стикатися з регулярним перешкоджанням при спробах перетину до непідконтрольних урядові районів на блокпостах російських збройних формувань у Донецькій області з 21 березня, а на Луганщині - з 23 березня.

"Такі обмеження свободи пересування Місії через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні", - зазначили в СММ.

Фото: ОБСЄ