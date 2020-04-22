На Волині оголосили день жалоби за загиблим на Донбасі військовим
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.
"Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка 23 квітня 2020 року оголошено на Волині днем жалоби у зв’язку із похованням лейтенанта Андрія Шинкарука", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до розпорядження на всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій будуть приспущені Державні Прапори України.
Житель Любомльського району, командир 2 механізованого взводу 7 механізованої роти лейтенант Андрій Шинкарук загинув у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині 20 квітня. Він був призваний на військову службу за контрактом у 2014 році. Внаслідок обстрілу ворожою артилерією військовий отримав травми несумісні із життям.
Поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 23 квітня, у рідному місті Любомль.
Як зазначили в пресслужбі Любомльської районної держадміністрації, поховальна процесія рухатиметься від будинку загиблого бійця уздовж вулиць Острівецької, Дружби та Незалежності до храму Святого Архистратига Михаїла, де о 12.00 год розпочнеться чин похорону для близьких рідних. По завершенню відспівування у храмі церемонія прощання переміститься на площу біля пам’ятної стели загиблим в зоні АТО/ООС землякам «Герої не вмирають!».
Голова РДА Ігор Оксенчук нагадав тим, хто схоче особисто віддати шану загиблому герою, про необхідність дотримуватися карантинних заходів.
У Любомльському районі днями жалоби оголошені 22, 23 і 24 квітня.