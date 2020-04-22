На Волині оголосили день жалоби за загиблим на Донбасі військовим

На Волині четвер, 23 квітня, оголошено днем жалоби за Андрієм Шинкаруком, який загинув у понеділок в зоні ООС. Військового завтра ховатимуть у Любомлі.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

"Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка 23 квітня 2020 року оголошено на Волині днем жалоби у зв’язку із похованням лейтенанта Андрія Шинкарука", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до розпорядження на всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій будуть приспущені Державні Прапори України.

Житель Любомльського району, командир 2 механізованого взводу 7 механізованої роти лейтенант Андрій Шинкарук загинув у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині 20 квітня. Він був призваний на військову службу за контрактом у 2014 році. Внаслідок обстрілу ворожою артилерією військовий отримав травми несумісні із життям.

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Поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 23 квітня, у рідному місті Любомль.

Як зазначили в пресслужбі Любомльської районної держадміністрації, поховальна процесія рухатиметься від будинку загиблого бійця уздовж вулиць Острівецької, Дружби та Незалежності до храму Святого Архистратига Михаїла, де о 12.00 год розпочнеться чин похорону для близьких рідних. По завершенню відспівування у храмі церемонія прощання переміститься на площу біля пам’ятної стели загиблим в зоні АТО/ООС землякам «Герої не вмирають!».

Голова РДА Ігор Оксенчук нагадав тим, хто схоче особисто віддати шану загиблому герою, про необхідність дотримуватися карантинних заходів.

У Любомльському районі днями жалоби оголошені 22, 23 і 24 квітня.