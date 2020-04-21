Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Кримським зі 120-мм мінометів

Російські окупаційні війська від почату доби 21 квітня обстріляли українські позиції в районі Кримського на Луганському напрямку.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби станом на 12.00 збройні формування Російської Федерації, вкотре порушуючи Мінські домовленості, випустили 4 міни 120 калібру по українських захисникам в районі Кримського, що на Луганському напрямку», - поінформував речник.

За словами Шаравари, втрат з боку підрозділів Об’єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу наразі немає.

Як повідомлялося, окупанти минулої доби, 20 квітня, 13 разів обстріляли українські позиції. Один боєць загинув, троє зазнали поранень, ще один - бойове ураження.