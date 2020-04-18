В українській армії за добу не зареєстрували нових випадків COVID-19

У Збройних Силах України за минулу добу нових випадків захворювання на COVID-19 не зареєстровано.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"На 07.00 18 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 29 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки", - йдеться у повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 294 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 5 діб — 86 осіб.

За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано.

"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.