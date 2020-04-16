На Донбасі від початку доби зберігається “тиша”

Цієї доби російсько-окупаційні війська дотримувались режиму тиші.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністерства Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації активності не проявляли», сказав він.

Речник нагадав, що минулої доби збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Українська сторона вела адекватний вогонь у відповідь на провокаційні обстріли окупантів з використанням наявних вогневих засобів, при цьому неухильно дотримуючись Мінських домовленостей. За наявною інформацією, 15 квітня, в результаті рішучих дій наших підрозділів, двох російських окупантів зі складу 1-го АК було поранено.

За словами речника, за добу, що минула, бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.