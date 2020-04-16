Мінні знаки та шипи на дорозі: окупанти знову не пускають патрулі ОБСЄ на Донбасі

На Донбасі збройні російські формування на своїх блокпостах 14 та 15 квітня вчергове завадили патрулям СММ ОБСЄ пересуватись офіційними дорожніми коридорами.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 15 квітня.

«14 та 15 квітня члени збройних формувань знову забороняли патрулям СММ доступ офіційними дорожніми коридорами: двічі в Луганській області й один раз у Донецькій; при цьому подальша спроба проїхати до непідконтрольних урядові районів у Донецькій області була неуспішною через наявність перешкоди», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вдень 14 квітня команда місії, яка прямувала з підконтрольних урядові районів, не змогла проїхати повз блокпост поблизу Горлівки через шипи на проїжджій частині та попереджувальний знак про мінну небезпеку посеред дороги.

Водночас 14 та 15 квітня на блокпосту збройних формувань на південь від мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) члени збройних формувань заборонили патрулям СММ прохід, пояснивши це карантинними обмеженнями через COVID-19.

«Вони обмежують свободу руху СММ по лінії зіткнення, тим самим перешкоджаючи виконанню мандата по всій території країни», — зазначають спостерігачі.

Водночас наголошується, що СММ ОБСЄ запровадила низку заходів протидії поширенню коронавірусу. Зокрема суворе дотримання правил соціального дистанціювання, щоденне вимірювання температури, використання індивідуальних засобів захисту та зменшення кількості співробітників в автомобілях.