Бойовики знову обмежили пересування спостерігачів на Донбасі

На Донбасі бойовики російських окупаційних військ на своїх блокпостах 14 та 15 квітня вкотре завадили патрулям СММ ОБСЄ в пересуванні офіційними дорожніми коридорами.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 15 квітня.

«14 та 15 квітня члени збройних формувань знову забороняли патрулям СММ доступ офіційними дорожніми коридорами: двічі в Луганській області й один раз у Донецькій області; при цьому подальша спроба проїхати до непідконтрольних урядові районів у Донецькій області була неуспішною через наявність перешкоди», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вдень 14 квітня команда місії, яка прямувала з підконтрольних урядові районів, не змогла проїхати через блокпост поблизу Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька) через наявність шипів на проїжджій частині та попереджувальний знак про мінну небезпеку посеред дороги.

Читайте також: Виявлені ознаки проведення проти ООС та ОБСЄ психологічної операції на Горлівському напрямку

«14 та 15 квітня на блокпості збройних формувань на південь від мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) члени збройних формувань заборонили патрулям СММ прохід: один раз - до підконтрольних урядові районів і ще раз - до непідконтрольних урядові районів, пояснивши це карантинними обмеженнями через Covid-19», - указується у звіті.

Зазначається також, що вдень 15 квітня на блокпості, розташованому приблизно за 600 м на захід від Верхньошироківського (непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька), члени збройних формувань не пропустили команду місії, яка прямувала з підконтрольних урядові районів, мотивувавши це карантинними обмеженнями.

Читайте також: Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на вокзалі у Ясинуватій

«СММ почала стикатися з регулярними заборонами доступу під час спроб пройти/проїхати до непідконтрольних урядові районів на блокпостах збройних формувань у Донецькій області з 21 березня, а в Луганській області з 23 березня. Такі обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні», - констатують у місії.

Водночас наголошується, що СММ ОБСЄ запровадила низку заходів протидії поширенню коронавірусу. Зокрема, суворе дотримання правил соціального дистанціювання, щоденне вимірювання температури тіла, використання індивідуальних засобів захисту та зменшення кількості співробітників в автомобілях.

Фото: ОБСЄ