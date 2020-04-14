Виявлені ознаки проведення проти ООС та ОБСЄ психологічної операції на Горлівському напрямку

Операція спрямована на дискредитацію українських військ та місії ОБСЄ

Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm звертають увагу на ознаки проведення російськими окупаційними військами на Донбасі тривалої багаторівневої інформаційно-психологічної операції на горлівському напрямку. Ця операція спрямована в першу чергу на дискредитацію українських військ та спеціальної спостережної місії ОБСЄ. Одним з її основних напрямків також є деструктивний психологічний вплив на місцеве населення окупованих територій з метою підтримання градусу ненависті, сформованого навколо гучних інформаційних приводів щодо обстрілів, поранень чи смертей. При цьому місцеве населення окупованих територій отримує виключно дозовану, неповну та викривлену інформацію про трагічні події через канали російської пропаганди, а спроби СММ ОБСЄ отримати інформацію з місця подій та провести їх незалежне дослідження періодично блокуються. Це може вказувати на ознаки цілеспрямованих злочинів проти людяності, реалізованих російськими окупаційними силами на Донбасі задля чорної пропаганди.

Пропаганда в ОРДЛО постійно звинувачує ОБСЄ у відсутності моніторингу

Російські пропагандисти на горлівському напрямку як мінімум останні 3 тижні цілеспрямовано обробляли місцеве населення меседжами про відсутність моніторингу з боку ОБСЄ у своїх відео сюжетах:

5 квітня 2020, в сюжеті так званої “прес-служби УНМ ДНР” (https://youtu.be/jRdRxu22r-c?t=18) пропагандисти звинуватили ЗСУ в обстрілі житлового району, а СММ ОБСЄ в тому, що вони нібито давно не здійснюють моніторинг в цій місцевості . “Як часто з’являються співробітники місії ОБСЄ?“, – акцентовано питає голос за кадром російською мовою. “Рідко, останній раз їх бачила дуже давно біля селищної ради», – відповідає жінка на відео, яку пропагандисти протитрували як «Тетяна, мешканка селища Зайцеве”.

. До аналогічної маніпуляції пропагандисти вдались і в сюжеті за 9 квітня (https://youtu.be/eZUdlXFEJWk?t=84): “На даний час найбільшою проблемою для нас є те, що місія ОБСЄ не виїжджає, не фіксує обстріли”, – каже на відео Владислав Черкашин, так званий «голова селищної адміністрації» населеного пункту Зайцеве, підконтрольного російським окупаційним військам. Далі в сюжеті пропагандист за кадром знову акцентовано питає місцеву мешканку: “Як часто в цьому районі з’являються співробітники ОБСЄ?” “ОБСЄ ми тут не бачимо“, – відповідає жінка у кадрі.

Пропаганда на крові

Всі ці періодичні акцентовані тези нібито про відсутність моніторингу СММ ОБСЄ на горлівському напрямку можна було б залишити без уваги якби наступним кроком пропагандистів не стали повідомлення про вбивство 25-річної дівчини Мирослави Воронцової, яка загинула при доволі дивних обставинах.

9 квітня так званий “мер” окупованої росіянами Горлівки Іван Приходько повідомив нібито дівчина загинула внаслідок “скидання міни з українського БПЛА“.

Також пропагандисти особливо підкреслювали, що дівчина є сиротою, мала виключно український паспорт і часто відвідувала територію України за межами ОРДЛО. Деяку додаткову інформацію та фото можна переглянути на архівній сторінці сайту Горлівки.

Звісно, сама смерть молодої дівчини не викликає сумніву, через власні джерела волонтерам InformNapalm вдалося підтвердити, що її український паспорт був дійсний, а останній раз дівчина перетинала українське КПВВ у лютому 2020 року.

Крім того на російському сайті «Комсомольська правда» оприлюднили додаткову інформацію щодо поховальної церемонії, яка пройшла у Горлівці. На кадрах відео видно померлу жінку, схожу на Мирославу Воронцову. Крім того церковні діячі та маріонеткові представники окупаційної влади Горлівки зробили гучні пропагандистські заяви, в яких закликають світову спільноту відреагувати на цю подію, ввести санкції проти України. Вони згадали при цьому Гаазький трибунал і погрожували “жорсткою відповіддю”. І можна було б повірити у їх щирість, проте, обставини смерті жінки можуть бути сфабриковані бойовиками, а історія зі “скиданням міни з українського БПЛА” виявитись фейком, що приховує або цілеспрямовану криваву провокацію із використанням російських безпілотників, або ж зовсім інші обставини смерті.

Чому насправді не приїжджає СММ ОБСЄ

А тепер давайте знову подивимось на сюжети пропагандистів щодо відсутності моніторингу ОБСЄ в цьому районі. 10 квітня пропагандисти продовжили акцентувати увагу на відсутності моніторингу ОБСЄ (https://youtu.be/ucum-BQcVkc?t=68). Людина за кадром питає: “А ОБСЄ якось відреагувало?“. “Присутність ОБСЄ не зафіксована“, – відповідає йому з посмішкою Ірина Джеломанова, так звана “голова адміністрації” Никитовського району м.Горлівки, підконтрольного російським окупаційним військам. І цей сарказм дуже цинічний, бо тільки за останні 3 тижні проросійські бойовики не пропускали патруль СММ ОБСЄ у Горлівку вже тричі: 26 березня, 2 та 10 квітня.

“Вранці 10 квітня на блокпості поблизу н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) троє членів збройних формувань не пропустили спостерігачів, які прямували з підконтрольних урядові районів, пройти до непідконтрольних урядові районів, посилаючись на «накази командирів про заборону доступу для всіх“, – йдеться у звіті на сайті ОБСЄ.

Крім того, у щоденному звіті СММ ОБСЄ № 86/2020 від 11 квітня зазначається:

“10 квітня працівники лікарні в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) відмовилися надати СММ відомості про жертв серед цивільного населення, посилаючись на необхідність «отримання вказівок від керівництва“.

Слід зазначити, що обмеження в доступі патрулів та здійсненні моніторингу з повітря в районі Горлівки були відмічені в звітах Місії також до початку карантинних заходів, що може свідчити про системні перешкоди діяльності мандату СММ ОБСЄ в цьому районі.

Це доволі дивна ситуація, коли з одного боку російські пропагандисти протягом декількох тижнів нав’язують місцевому населенню думку, що СММ ОБСЄ нібито не хоче фіксувати порушення та обстріли, а з іншого – окупаційні війська не допускають спостерігачів та відмовляються надавати інформацію про загиблих або поранених, посилаючись на “вказівки керівництва”.

Висновки

Російські окупаційні війська та підконтрольні їм збройні формування “ДНР” та “ЛНР” неодноразово були помічені на порушеннях міжнародного гуманітарного права, норм і принципів ведення війни. Вони неодноразово вели обстріли не тільки українських військ, але і цілих мирних житлових районів, розміщували РСЗВ «ГРАД» та артилерію серед будинків мирних мешканців, реалізували провокаційні обстріли з мінометів по засобам громадського транспорту у Донецьку та Волновасі з метою звинуватити Збройні сили України у смерті цивільних осіб.

І в цих умовах саме Російська Федерація, яка постійно завозить зброю та боєприпаси, відправляє своїх кадрових військових на Донбас, керує всіма внутрішніми процесами у ОРДЛО – є головною рушійною силою війни, гибелі мирних мешканців та окупації значної частини української території. Саме РФ має нести повну відповідальність за смерті та страждання десятків тисяч українців, зламані долі, зруйновані будинки та інфраструктуру. І закінчення війни можливе лише за умови припинення російської військової агресії проти України.

Джерело: InformNapalm