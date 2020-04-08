Бойовики "ЛНР" намагалися завербувати чиновницю Луганської ВЦА – контррозвідка

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли на Луганщині втягнення очільниці однієї зі структурних ланок обласної військово-цивільної адміністрації в антиукраїнську діяльність на користь терористичної організації "МДБ ЛНР".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що представники контрольованого російськими спецслужбами "МДБ" затримали чиновницю на КПВВ "Станиця Луганська", коли вона у сімейних справах намагалася потрапити до тимчасово окупованого Луганська. Бойовики, які були обізнані про специфіку її службової діяльності, протягом багатьох годин залякували жінку та зрештою змусили її погодитись на конфіденційну співпрацю. Ворожу "псевдоспецслужбу" цікавив доступ до актуальних відомостей стосовно діяльності органів влади та управління Луганської області. Контррозвідники СБУ встановили факт вербування державного службовця та наразі здійснюють перевірку на предмет вчинення нею дій для виконання завдання ворога", - йдеться у повідомленні.