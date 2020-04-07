Окупанти на Донбасі застосували міномети, протитанкові гранатомети і дрони

Станом на 17.00 7 квітня російські окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"7 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, станкові протитанкові гранатомети, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили вчасно припинили усі ворожі провокації", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник поблизу Мар’їнки обстріляв позиції Об’єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, а поблизу Опитного – з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Також окупанти здійснили обстріл цивільного автомобіля поруч з населеним пунктом Красногорівка. За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч з транспортним засобом одного з вітчизняних центральних телеканалів. Ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Голубівське випустили по околицях Новотошківського сім мін калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Фото: Міноборони