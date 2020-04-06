Окупанти з мінометів обстріляли позиції ЗСУ під Павлополем, втрат немає

Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим тиші - обстріляли оборонців Павлополя.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим тиші, знову свідомо ігноруючи Мінські угоди... За наявною інформацією, внаслідок цього прицільного ворожого обстрілу бойових втрат серед мужніх захисників України немає», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, з 07.15 протягом майже години, з напрямку від села Набережне окупанти випустили по оборонцях Павлополя вісім мін калібру 82 мм, застосовували протитанковий ракетний комплекс та озброєння БМП.

Українські військові дали ворогу гідну відсіч та придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння, повідомили під час брифінгу.

Фото: RFE/RL