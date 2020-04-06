Окупанти з мінометів обстріляли позиції ЗСУ під Павлополем, втрат немає

Окупанти з мінометів обстріляли позиції ЗСУ під Павлополем, втрат немає

Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим тиші - обстріляли оборонців Павлополя.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим тиші, знову свідомо ігноруючи Мінські угоди... За наявною інформацією, внаслідок цього прицільного ворожого обстрілу бойових втрат серед мужніх захисників України немає», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, з 07.15 протягом майже години, з напрямку від села Набережне окупанти випустили по оборонцях Павлополя вісім мін калібру 82 мм, застосовували протитанковий ракетний комплекс та озброєння БМП.

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Українські військові дали ворогу гідну відсіч та придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння, повідомили під час брифінгу.

Фото: RFE/RL

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