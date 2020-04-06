“Міністру транспорту ДНР” повідомили про підозру - СБУ

Так званому міністру транспорту терористичної організації «ДНР» за матеріалами Служби безпеки України заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

«За даними слідства, мешканець тимчасово окупованої Ясинуватої, який раніше очолював місцеве локомотивне депо, у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. Ватажки угруповань призначили його керівником залізниці на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини. Перебуваючи на «посаді», підозрюваний займався організацією перевезень учасників бандформувань, їхньої техніки та озброєння для участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також він активно сприяв представникам терористичної організації у створенні псевдодержавних установ. З 2018 року зловмисник обіймає посаду так званого керівника «міністерства транспорту ДНР», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі підозрюваному слідчими СБУ заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Зловмисника оголошено у розшук.