Українські військові збили безпілотник окупантів вартістю $2 мільйони

На Донбасі військові одного з підрозділів, що тримає оборону на Світлодарському напрямку, збили безпілотник окупантів російського виробництва, вартість якого становить близько $2 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

У штабі уточнили, що був збитий безпілотний літальний апарат Застава Bird Eye 400. БПЛА з 2012 року виробляється в Росії.

"Цей факт ще раз підтверджує безпосередню участь збройних сил Російської Федерації у війні на сході України", - відзначили в штабі.

Безпілотник був переданий відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних з носіїв інформації.

Нагадаємо: російські окупаційні війська в неділю вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого один український військовий отримав поранення.