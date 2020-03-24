Окупанти зривають "тишу" біля семи населених пунктів

Російсько-окупаційні збройні формування сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено чотири обстріли: поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета; у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів; біля Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Павлополя – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Новоолександрівки – з мінометів калібру 82 мм – чотири міни; біля Кримського – з 82-мм мінометів – 10 мін та озброєння БМП-1; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм – 11 мін та станкового протитанкового гранатомета.

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Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Фото: ООС