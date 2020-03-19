У зоні ООС снайпер бойовиків застрелив українського військового

Внаслідок ворожого снайперського вогню у зоні ООС на одній із позиції, що на Луганщині, загинув військовий ЗСУ.

Про це інформує пресцентр штабу ООС у Facebook.

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. На жаль, сьогодні, 19 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на одній із позиції, що на Луганщині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Командування об'єднаних сил висловило глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військового.

"Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними", - запевнили у пресцентрі штабу ООС.

Як раніше повідомляло агентство, збройні формування РФ 11 разів порушили режим тиші у четвер, в результаті чого було поранено українського військовослужбовця.