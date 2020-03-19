Окупанти зривають "тишу" біля п’яти населених пунктів на Донбасі

Російсько-окупаційні війська від початку доби п’ять разів обстріляли позиції українських військових поблизу Новолуганського, Кримського, Красногорівки, Павлополя та Лебединського.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

"Від початку поточної доби до 12.00 зафіксовано п’ять ворожих обстрілів. За інформацією на цей час, втрат із нашого боку немає", - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку з опівночі російсько-окупаційні війська 15 хвилин зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах українських військових поблизу Новолуганського. Після 8 години ранку ворог випустив 20 мін 120-го калібру по українських позиціях неподалік Кримського.

Крім того, біля населеного пункту Красногорівка, що на Донецькому напрямку, окупанти з 5.30 ранку випустили шість мін з міномету 120-го калібру та застосували станковий протитанковий гранатомет.

З 6.20 до 6.45 російсько-окупаційні війська з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали захисників Павлополя. В районі Лебединського після 7 ранку ворог випустив 12 мін калібру 82 мм, відкривав вогонь з автоматичного гранатомета та кулемета.

Речник також відзначив, що, зважаючи на наявну загрозу власному життю та здоров’ю, українські військові на два ворожі обстріли відповіли вогнем зі штатного піхотного озброєння.