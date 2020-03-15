КПВВ "Станиця Луганська" закривається на два тижні

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" з 16 березня закривається на два тижні через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє 15 березня у Facebook Луганська обласна державна адміністрація.

"З 16 березня за наказом командувача Об’єднаних сил на контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей на два тижні забороняється перетин КПВВ в обох напрямках. Виняток щодо повернення на українську частину робиться тільки для громадян, які мають постійну реєстрацію на підконтрольній Україні території", - йдеться у повідомленні.

Пропуск на тимчасово окуповані регіони здійснюватиметься тільки для громадян, які там проживають.

"Піти на такі жорсткі міри змушують обставини: щоденно тільки КПВВ "Станиця Луганська" перетинають близько 15 тис. осіб. Тож загроза занесення та поширення коронавірусу з непідконтрольних територій надвисока. Завдяки вжитим заходам безпеки нам вдається утримувати ситуацію під контролем – жодного випадку захворювання на Covid-19 в області не зафіксовано", – прокоментував закриття КПВВ очільник області Сергій Гайдай.

Він наголосив, що громадянам, які мали пройти верифікацію в органах соціального захисту у цей період, не варто хвилюватися – її термін буде подовжено. Соціальні та пенсійні виплати припинятися не будуть.

Як нагадали в Луганській ОДА, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження від 13 березня 2020 року № 288-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення". Згідно з документом, на Луганщині тимчасовому закриттю підлягають наступні пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю: пішохідний (місцевий, пасажирський) у Міловому (Міловський район) та автомобільний/пішохідний (місцевий, пасажирський) у Сиротиному (Троїцький район).

До переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких тимчасово припинено пішохідне сполучення, увійшли автомобільний (вантажний, пасажирський) у Міловому (Міловський район), який є міждержавним, а також міжнародні автомобільні (обидва – вантажні, пасажирські) у Просяному (Марківський район) та Танюшівці (Новопсковський район).

Як повідомлялося, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. Крім того, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня буде повністю припинено авіасполучення і пасажирські перевезення.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, усього у світі було зафіксовано 156 400 випадків зараження новим коронавірусом, з них померли 5833 людини, одужали 73 968 осіб.