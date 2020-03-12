Стартують зйомки другого фільму "Іловайськ 2014", що розкаже про долю полонених бійців

Розпочато роботу над продовженням історії "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас". Другий фільм - екшен під умовною назвою "Іловайськ 2014. Бішут" - розповість про долю полонених українських бійців після "зеленого коридору".

Про це розповів на пресконференції в Укрінформі генеральний продюсер, сценарист, режисер, а також виконавець головної ролі у стрічці Тарас Костанчук, повідомляє кореспондент агентства.

"Ми покажемо всю жорстокість, всю безвихідь людей у полоні. Буде епізод обміну, але ми покажемо, як готувався цей обмін, що йому передувало, як це все було важко, як важко було знайти “матеріал” для обміну... І буде історія про дії наших людей-патріотів на чужій території. Частина дії фільму відбуватиметься в Донецьку, на території, не контрольованій українською владою", - сказав Костанчук.

Він зазначив, що зйомки фільму стартують вже у квітні, а його прем’єра запланована на жовтень 2020 року.

Костанчук підкреслив, що планується зняти фільм, який стане масовим, тому він не буде таким важким для сприйняття, як перший.

"Якщо перший фільм — це військова драма, фільм-реквієм, який свідомо знімали як данину пам’яті загиблих, то другий — це військовий екшен. Мені хочеться затягти на патріотичне кіно не тільки дорослих, свідомих українців, а й молодь, тінейджерів, які подивиться цікавий фільм і побачать дещо важливе для себе. Це буде, умовно кажучи, ”Врятувати рядового Раяна”, де війна, але з хепі-ендом і глядач задоволений", - розповів режисер.

За його словами, вже затверджені всі локації, в основному це Київ та область. Зніматиме фільм оператор Олександр Земляний. Майже повністю затверджений акторський склад. Це Римма Зюбіна, Сергій Дзялик, який грав у першому фільмі, погодились зніматися Ірма Вітовська і Наталія Васько.

"Всі акторки зіграють дружин полонених бійців. Мені важливо показати роль цих фантастичних жінок бійців батальйону, які ще за пів року до того не знали, що таке армія, і вже пройшли війну і потрапили в полон", - сказав Костанчук.

Він також поінформував, що наступного тижня відбудеться кастинг серед бійців і їх у другій історії буде менше, ніж у першій.

"Ми залучимо їх близько двох десятків, бо тут не буде війни як такої — відбуватимуться події, пов’язані з обміном і з діями на окупованій території. У нас є блок- пости, є військові сутички, і в усіх цих сценах будуть задіяні ветерани", - уточнив режисер.

Щодо грошей, то, як зазначив Костанчук, до Держкіно по фінансову підтримку вони не зверталися.

"Якісь гроші вже є. У мене є особисті гроші. І у нас є люди, які готові допомагати з цим проєктом. Це мої друзі і просто патріоти, які і в першому проєкті допомагали грошима", - зазначив він.

Як додала Римма Зюбіна, крім військової історії, у фільмі буде ще й мирне життя, хоч його й небагато.

"Я буду грати дружину головного героя, роль якого виконуватиме Тарас Костанчук. І це теж цікаво, бо є різні історії... Йде на фронт одна людина, а повертається інша. І ніякий психолог не може допомогти. І я навіть не знаю, кому важче, їй чи йому", - сказала акторка.

Як зазначалося, над музикою працюватиме Юрій Здоренко, відомий за піснею "Не вмирай" до першого фільму.

"Юрій уже написав фінальну пісню. Це фантастична пісня. Ми разом написали до неї слова. А основна його робота почнеться, коли вже буде відеоматеріал", - зауважив Костанчук.

Як повідомлялося, воєнна драма "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас" режисера Івана Тимченка вийшла в прокат у вересні 2019 року. Вона була знята на основі реальних подій за участі їх учасників. У центрі стрічки командир штурмової групи добровольчого батальйону "Донбас" з позивним "Бішут" Тарас Костанчук - автор ідеї і генеральний продюсер фільму зіграв самого себе.