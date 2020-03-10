Тяжко поранений на Донбасі боєць помер у госпіталі

У військово-медичному клінічному центрі Північного регіону помер 23-річний військовослужбовець Богдан Петренко, якого доставили 4 березня з важким пораненням у голову.

Факт смерті військовослужбовця кореспондентові Укрінформу підтвердили у військовому госпіталі.

"Військовослужбовця доправили у госпіталь 4 березня після важкого поранення в голову. Після операції не вийшов із коми", - зазначили в госпіталі.

Боєць був родом із Фастівського району Київської області, служив у складі 72-ї окремої механізованої бригади в Луганській області.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 6 березня з харківського госпіталю провели планову евакуацію госпіталізованих військовослужбовців для продовження лікування в інших медичних центрах. Вісьмох поранених направили літаком до військово-медичного клінічного центру у Вінниці, а ще шістьох потягом доправили у головний військовий госпіталь у Києві.

З 2014 року військово-медичний клінічний центр Північного регіону в Харкові прийняв більш як 26 500 військовослужбовців різних силових відомств, а також правоохоронців-учасників АТО-ООС.