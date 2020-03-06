Командувач Сил спецоперацій Ігор Луньов: Проти нас тепер працює частина зрадників із Севастополя

Українські Сили спеціальних операцій були створені в 2016 році за зразком аналогічних військ НАТО. А минулого, 2019-го року окремий центр ССО вже став першою військовою частиною в Україні, яка може залучатися до Сил реагування Альянсу. Цього року – вже залучатиметься до чергування. І на черзі до сертифікації в НАТО – ще кілька українських військових частин ССО.

Про це розповідає в інтерв’ю “Новинарні” командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Луньов, який очолює новий рід військ уже майже чотири роки.

Говоримо про перспективу розвитку ССО, про “невидиму війну” між військами інформаційно-психологічних операцій України та РФ та більш видиму – на Донбасі; частку ССО в новому ДОЗі, матеріально-технічну базу та людський ресурс “спецури”; про звільнених із полону спецпризначенців та арештованого Ріффмастера.

А ще ця розмова – спроба “на пальцях” пояснити, що означає “бути з НАТО”, чому це важливо та який шлях підрозділи ССО й конкретні військовослужбовці проходять, щоб стати частиною поняття “колективна безпека”.

Робочий кабінет мого співрозмовника – за двома броньованими дверима у й без того захищеному приміщенні військової частини.

На початку розмови генерал Луньов наголошує, що такі заходи безпеки продиктовані вимогами країн-партерів з НАТО щодо захисту інформації, яка щодень циркулює у приміщенні, а не задля його безпеки.

Як ССО підтягуються до НАТО

– Ігоре Васильовичу, почнімо з крайніх подій у ССО. У другій половині лютого ви приймали в Україні представників сил спецоперацій країн НАТО на досить масштабний міжнародний форум. Про що саме з ними говорили, про що домовилися?

– Протягом 2016-2019 років ССО виконували завдання, визначені концепцією щодо формування й розвитку Сил спеціальних операцій на п’ять років. У 2020 році ми підсумували те, що зроблено. Наразі ми перебуваємо на завершальному етапі “дорожньої карти” формування та розвитку ССО.

Рік тому виникло запитання: що далі? Відтак із нашими партнерами ми розглядали різні варіанти планування. До нас з’їхалися представники країн-партнерів, у яких уже є досвід формування аналогічного роду збройних сил.

Станом на сьогодні начальником Генерального штабу затверджена стратегія розвитку ССО до 2035 року. Для нас 15 років – це стратегічна перспектива.

Перший етап стратегії – із 2020-го по 2025 рік – ми й обговорювали в ході форуму.

Учасники форуму ССО. Фото: пресслужба Командування Сил спецоперацій ЗСУ

По-перше, розроблено й деталізовано програму підвищення рівня фахової підготовки кожної категорії військовослужбовців, колективної підготовки, а також удосконалення системи управління. Це надасть можливість ефективно виконувати завдання в зоні ООС та на будь-якому іншому напрямку.

По-друге, на ротаційній основі плануємо забезпечити нашу участь у Силах реагування НАТО. У нас уже є один підрозділ, який пройшов сертифікацію, до 2025 року ми маємо бути там (у Силах реагування НАТО – “Н”) на постійній основі.

Тобто ще кілька підрозділів пройдуть таку сертифікацію. Вони невеликі, але можуть виконувати весь спектр завдань, визначених НАТО.

Країни-партнери представили нам великий спектр курсів різного рівня, всіх категорій (і для офіцерів, і для сержантів, і для солдатів). У тому числі з вивчення іноземної мови. Зараз ми змінили підхід до вивчення іноземної мови.

Для залучення до завдань НАТО українському спецпризначенцю мало бути, наприклад, хорошим снайпером – необхідне володіння іноземною мовою. Для удосконалення снайперських навичок найдоцільніше пройти курси за кордоном. Проте виконання завдань у районі ООС часто довготривале, а шкільного курсу англійської – замало. Тому ми впроваджуємо комплексну систему мовної підготовки.

Одна з наших військових частин наприкінці лютого вийшла з Донбасу, а зараз майже в повному складі вивчає іноземну мову. Це, до того ж, буде другий підрозділ, який у перспективі має пройти сертифікацію за стандартами НАТО.

У нашому навчально-тренувальному центрі є група мовної підготовки, інструктори там працюють із викладачами з Польщі, Канади, США, Британії, країн Балтії.

Військові навчальні заклади в Україні та закордоном можуть готувати приблизно 120 військовослужбовців ССО на рік. Наша потреба в мовній підготовці наразі становить 300-500 осіб на рік.

Яке воно – чергування українського спецпідрозділу в Силах реагування НАТО?

– У 2020 році ССО залучатимуться до Сил реагування НАТО. Ідеться про окремий центр спецпризначення ЗСУ, який торік отримав сертифікацію. Поясніть людською мовою, що це означає – коли військова частина українських ССО залучається до Сил реагування НАТО?

– Так, цього року один із наших підрозділів уже залучатиметься до чергування в Силах реагування НАТО.

Цей центр спецпризначення протягом двох років пройшов складний шлях підготовки та оцінки взаємосумісності з однорідними підрозділами НАТО під час виконання завдань.

Наш підрозділ чергує у складі контингенту Польщі. У разі отримання директивного документу зі штабу НАТО щодо необхідності залучення центру до виконання завдань – підрозділ має чітко визначений час на підготовку та прибуття в район призначення.

Звичайно, жодного кроку щодо залучення підрозділу за межами держави не буде зроблено без рішення політичного та військового керівництва держави, Верховного Головнокомандувача та Верховної Ради України.

У 2021 році ще один підрозділ буде готовий виконувати такі завдання. Ми задекларували свою готовність, а рішення прийматимуть у командуванні НАТО.

Відзначу, що в нашій участі зацікавлені як представники Альянсу, так і, звісно, українська сторона (усміхається – “Н”).

– Нещодавно Сили спецоперацій отримали наметове містечко “Аляска” від американців. Де воно зараз? Чи не виникне ситуація, за яку інколи критикують армію: “от це нове, дороге, імпортне – то його краще на склад, щоб нічого не прошляпили”?

– Воно вже використовується (сміється). Ми в п’ятницю (21 лютого) його презентували, а зараз (розмова відбувалася 27 лютого – “Н”) у ньому живе тактична група спецоперацій із Хмельницького, а також військовослужбовці кваліфікаційного та базового курсів.

Міністр оборони Андрій Загороднюк під час візиту в Бердичів 4 березня інспектував наметове містечко “Аляска”. Фото: пресцентр Міноборони

Тактична група раніше жила в наметах радянського зразка. Тепер вони мешкають у нормальних умовах з адекватною матеріально-технічною базою.

Тобто матеріальна допомога від США вже задіяна у повному обсязі.

До речі, першу частину таких наметів нам передали у 2016 році – 6 штук.

Ці ж нові 15 штук, які ми отримали – більш сучасні, оскільки процес вдосконалення в американців не стоїть на місці.

У цих наметах, скажімо, подвійна підлога: я так розумію, що це – варіант для північних регіонів.

Тактична група раніше жила в наметах радянського зразка. Тепер вони мешкають у нормальних умовах з адекватною матеріально-технічною базою.

Тобто матеріальна допомога від США вже задіяна у повному обсязі.

До речі, першу частину таких наметів нам передали у 2016 році – 6 штук.

Ці ж нові 15 штук, які ми отримали – більш сучасні, оскільки процес вдосконалення в американців не стоїть на місці.

У цих наметах, скажімо, подвійна підлога: я так розумію, що це – варіант для північних регіонів.

– Як часто до вас узагалі приїздять колеги з НАТО?

– Це співробітництво ефективне, воно вже має системний характер. У командуванні ССО на постійній основі майже щодня працюють радники та експерти від США й Литви. У підпорядкованих частинах – експерти з Америки, Литви й Данії. Радять, сприяють в окремих заходах підготовки.

Відзначу також плідну співпрацю зі Штабом спеціальних операцій НАТО. Це основна структура, що відповідає за генерування нових підрозділів для участі в Силах реагування НАТО.

Якщо говорити про зустрічі на високому рівні, то протягом останніх трьох років керівний склад ССО залучається до заходів командувача Штабу спецоперацій НАТО. Усе це інтегрує нас до міжнародної спільноти сил спеціальних операцій.

Морський компонент ССО: острів Майський, підводні торпеди та інше майно через ДОЗ

Штучний острів Майський (на Чорному морі при вході у Дніпровсько-Бузький лиман) з висоти пташиного польоту

– Розкажіть про розвиток морського компоненту в ССО. Острів Майський, скажімо. В одному з інтерв’ю ви розповідали, що є план придбати надводні засоби доставки військових на острів, водолазне спорядження. Що з цього планується реалізувати у 2020 році?

– Повернення до того варіанту Майського, який був у радянський час – коли військова частина була ізольована на острові, – ми не розглядаємо. У цьому немає сенсу, і це спільна точка зору й командування морського центру ССО, і вищого командування.

А ось використовувати Майський для заходів підготовки ми плануємо і вже його використовуємо.

Так, там потрібен великий фінансовий ресурс. Станом на сьогодні ми використовуємо те, що можливо.

По-перше, це відновлення власне підготовки бойових плавців. Майно, яке використовується при цьому, родом ще з 80-90-х років. Протягом всієї нашої сучасної історії морський центр отримував мінімум.

Зараз ситуація змінюється.

Через державне оборонне замовлення ми “пробили” майно. В основному, це водолазне спорядження, бо для бойових плавців воно є першочерговим.

Спільно із ВМС ми вдосконалили портову інфраструктуру в Очакові. Там побудовані об’єкти, передбачені для спільного застосування із ССО.

Наші партнери в цьому плані теж надають допомогу. Тож сподіваюся, що до кінця року перший транш плавзасобів буде в нас.

Триває паралельна підготовка особового складу. Як ви знаєте, формується спільна школа водолазної підготовки. Ми теж беремо в цьому участь на рівні інструкторів.

Водночас ми отримуємо допомогу від закордонних партнерів – у школі ВМС США підготовку проходять наші військовослужбовці. Минулого року вони вже навчалися там, цьогоріч це також передбачено.

– Тобто водолазне спорядження ССО отримають через державне оборонне замовлення, засоби доставки – від країн-партнерів?

– Водолазне спорядження, а також засоби підводного руху передбачені державним оборонним замовленням (гордо усміхається – “Н”).

Грубо кажучи, засіб підводного руху – це торпеда, за яку чіпляється водолаз, і вона його тягне. Це не космічні технології, такі засоби в нас були, але радянського зразка. Те, що отримаємо, буде набагато краще.

Від країн-партнерів ми плануємо отримати швидкісні катери та інші засоби доставки.

Частка ДОЗ для ССО та рівень забезпечення

Штандарт ССО в кабінеті командувача

– А взагалі, про які цифри в державному оборонному замовленні на рік ідеться саме для Сил спецоперацій?

– Приблизно 30 мільйонів гривень. Це 1,3 млн доларів.

При цьому ми продовжуємо отримувати матеріально-технічну допомогу від НАТО, яка станом на сьогодні становить до 10 млн доларів. Це і автомобілі, і різноманітні прибори нічного бачення, й наметовий табір тощо. Це серйозні вливання, які підтримують наш розвиток на відповідному рівні.

– Станом на 2020 рік, наскільки забезпечені ваші підрозділи?

– Скажу так, що сучасні та новітні зразки озброєння, військової техніки вітчизняного й іноземного виробництва значно підвищили якість виконання бойових завдань ССО.

Гвинтівка “Зброяр” Z-10

Як відомо, ми відмовилися від радянських зразків снайперської зброї – СВД (снайперської гвинтівки Драгунова). Тепер у нас на озброєнні – вітчизняна гвинтівка Z-10, яку виготовляє український завод “Зброяр”. За своїми технічними характеристиками вона значно краща. Це не американська чи канадська, а українська зброя, і вона себе добре зарекомендувала.

Автомат “Вулкан” – також українська розробка, випускається нашими оборонними підприємствами. Спочатку розробка була дещо сира, але виробник врахував рекомендації наших воїнів і вдосконалив її. Тепер зброя демонструє надійність й ефективність.

Ми використовуємо спеціальні радіостанції, що безпосередньо відповідають критеріям ССО. Противнику їх складніше “побачити”, виявити засобами радіоелектронної розвідки. Станції можуть виконувати досить широкий спектр завдань, вони наявні в достатній кількості.

У державному оборонному замовленні є також нові парашутні системи для ССО. Очікуємо отримати покращений варіант. Поки що тривають випробування. Першу партію маємо отримати цього року.

Повітряні перспективи

– Щодо повітряної компоненти ССО. На початку року з’явилася новина, що ССО матимуть власну ескадрилью…

– Це не ми казали, це озвучили Повітряні сили – і вони за це отримали (сміється – “Н”).

– Як повітряний напрямок ССО вдосконалиться протягом 5-10 років?

– Це питання першого етапу нашої стратегії. До 2025 року вона набуде повної спроможності. Цьогоріч запланована курсова підготовка особового складу – льотчиків, технічного персоналу, а також часткове технічне дообладнання.

Одне з найважливіших завдань – спільна підготовка з нашими підрозділами: вона запланована в повному обсязі. Літаки й гелікоптери вже беруть участь у тактичних навчаннях.

Кожній частині – одні навчання

– У яких міжнародних навчаннях будуть задіяні ССО в цьому році?

– Передбачена наша участь у чотирьох міжнародних навчаннях:

“Репід Трайдент” (Rapid Trident) у Львівській області;

“Сі Бриз” (Sea Breeze) в Очакові;

“Комбайнд Резолв” (Combined Resolve) у Німеччині;

комплексне тренування “Сілвер Сейбер” (Silver Sabre) в Україні.

Ці навчання в перспективі будуть інтегровані до плану участі підрозділів ССО в Програмі перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО.

– Що це за програма?

– Вона – основний дієвий механізм для набуття нашими підрозділами стандартів та принципів НАТО, включаючи відповідне оцінювання експертами і структурами Альянсу. Успішно оцінені підрозділи є боєготовими для включення до складу Сил реагування НАТО.

Для прикладу, в рамках цьогорічного навчання “Репід Трайдент” один із наших підрозділів проходитиме самооцінку першого рівня в рамках цієї програми.

Кожна військова частина ССО бере участь в одному з навчань. Це важливо для набуття спроможностей працювати спільно з підрозділами НАТО.

Додатково цього року ми проводимо навчання з представниками Польщі, бо саме ця держава зараз керує в Силах реагування. Відповідно, наш підрозділ перебуває в підпорядкуванні ССО Республіки Польща.

А так, перше завдання для ССО – звичайно, це район проведення операції Об’єднаних сил, схід України.

“У Росії прийняли закон про відповідальність осіб, які в інформаційному просторі наносять шкоду РФ, бо їх дістали наші ІПсОшники”

– ССО в ООС. Розкажіть у загальних рисах про найвдалішу операцію “спеців” на війні.

– (задумується). Цікаве питання, і журналісти ставлять його мені досить часто…

Нічого нового не скажу. Незважаючи на відносно короткий час діяльності ССО ЗС України, ми вже маємо про що звітувати. І такі звіти можуть нараховувати не один десяток сторінок. Але все це для дуже обмеженого кола посадових осіб.

Службу як розвідників, так і спецпризначенців можна окреслити однією народною приказкою: “Згадати є багато про що, а от дітям розповісти немає чого”.

– Коли про це можна буде говорити?

– Залежить від багатьох факторів, серед яких людський, політичний, історичний та інші.

Згадайте Другу світову війну. Вона закінчилась 75 років тому, а білих плям у ній залишилося ще чимало. Тому ставимо три крапки.

Але, скажімо, двоє наших військовослужбовців із Хмельницького, які були в полоні та яких звільнили наприкінці 2019 року (Сергій Іванчук та Іван Дєєв – “Н”) – так, вони виконували спеціальні завдання.

Всі наші військовослужбовці, які знаходяться в районі проведення операції Об’єднаних сил, діють за планом командувача ООС, із чітко визначеними завданнями. Результати є. Позитивні. Наших бійців поважають за ці результати.

– А якщо говорити про операції ІПсО – інформаційно-психологічні?

– Я говорю не лише про бійців підрозділів спеціального призначення, а й про військовослужбовців підрозділів інформаційно-психологічних операцій.

Ми відчуваємо підвищений інтерес підрозділів ІПсО ЗС Російської Федерації до наших військовослужбовців. З прізвищами, в тому числі. Будь-яка інформація, яка десь засвічується у соціальних мережах чи через родичів, використовується проти наших бійців.

– Як захищаєте інформацію? Якщо є витік – звідки?

– У 2016 році, скажімо, всі наші декларації були оприлюднені в електронному вигляді в інтернеті. Ми говорили керівництву, що це неправильно. Мою декларацію за 2016 рік, скажімо, смакують і досі по той бік, хоча в ній відбулися певні зміни.

Зараз усі декларації у паперовому вигляді зберігаються у відповідному органі. Цей напрямок ми закрили, а відомості про особовий склад є державною таємницею згідно з українським законодавством.

Росіяни використовують будь-яку можливість, аби дискредитувати ССО. Саме росіяни сфабрикували буцімто “офіційний сайт” Сил спецоперацій України до того, як ми створили свій. Вони запустили сторінку, через яку поширювали фейки, які дискредитують як командний склад ССО, так і ЗСУ в цілому.

– Як ви дізнаєтеся, що проти вас працюють саме росіяни?

– У нас є програми аналізу: хто, звідки поширює інформацію. Кінцевою точкою дуже часто є місце за межами України, хоча тональність інформаційних повідомлень – нібито від мешканців України. На 90% всі ці інформаційні вкиди – з угруповань ІПсО Ростова, Севастополя та інших.

Там залишилися люди, які знають чимало тих військовослужбовців, що зараз служать у ССО.

Про цю війну (між спецслужбами України та РФ – “Н“) мало говорять на широкий загал, але вона дуже напружена. Одним із завдань центрів ІПсО є моніторинг інфопростору, виявлення ознак дискредитації, скажімо. Майже щотижня є фейкові повідомлення, що мають на меті дискредитувати ССО.

Патч Луньова

До речі, у Російській Федерації прийняли закон щодо відповідальності осіб, які в інформаційному просторі наносять шкоду РФ. Під цей закон напряму підпадають наші ІПсОшники, бо вони проводять психологічні операції в інформаційному просторі.

Закон чому прийнятий? Бо ми їх дістаємо по визначених напрямках досить серйозно (втішено сміється – “Н”).

– Як ви вберігаєте персональні дані ваших ІПсОшників? Щоб слідчий комітет РФ на них справи не повідкривав.

– У нас категорично заборонено бути в соцмережах під реальними іменами. Але росіяни теж володіють досить сильним програмним забезпеченням, і, в разі чого, вони розуміють, з ким мають справу.

– Ви відчуваєте себе особисто під прицілом російських спецслужб?

– Так.

– Наприклад?

– З певною періодичністю в мережі з’являється інформація щодо мене чи моєї родини зі спробою дискредитації.

Коли з’ясовуємо, звідки воно прийшло – виходимо на росіян.

“Глондар і Коріньков уже в строю, Іванчук і Дєєв – поки на реабілітації”

– Під час звільнення полонених 29 грудня ви особисто зустрічали спецпризначенців, двоє з яких – Сергій Глондар і Олександр Коріньков із 3-го полку – були в полоні ще з січня 2015-го. На фото видно, як ви обіймаєте хлопців, спілкуєтеся з їхніми дружинами. Разом з тим, за словами представниці в ТКГ Валерії Лутковської, Росія погодилася віддати спецпризначенців лише в обмін на “беркутівців”, обвинувачених у справах Майдану. Чи рівнозначний, на вашу думку, обмін?

– Мені, як командиру, важливо, аби увесь особовий склад був на місці. Він на місці. Все.

– Чи є результати військово-лікарської комісії? І чи залишаться служити в ССО Глондар, Коріньков, Дєєв та Іванчук?

– Минулого тижня зустрічався з ними. Вони всі сказали, що залишаються служити.

Двоє, Глондар і Коріньков, пройшли реабілітацію та тепер нормально почуваються, вже відбули на місце проходження служби. Іванчук і Дєєв – поки на реабілітації.

Вони реально піддавалися жорстким тортурам, їм ще потрібна реабілітація. Але вони вже сказали, що служитимуть. Тому я, незалежно від ВЛК, вирішуватиму питання, аби вони залишалися в лавах ССО.

– Ви особисто хотіли б їх бачити знову в строю?

– Однозначно. По-перше, вони мають бажання. Наші бійці мають високий рівень психологічної бойової стійкості. Пройти те, крізь що вони пройшли в полоні…

Не дай Бог, якщо військовий потрапить у такі умови – він має бути до цього готовим.

Поведінка у стресовій ситуації – це окрема тема. Наші військові готові до цього.

“Сподіваємося на повернення Ріффмастера до лав ССО”

– Не можу не запитати про ситуацію із сержантом ССО Андрієм Антоненком – музикантом “Ріффмастером”, автором пісні “Тихо прийшов”, яка стала “гімном ССО”. Він чимало робив для медійної привабливості Сил спецоперацій. Зараз його підозрюють в організації вбивства Павла Шеремета. Після затримання Андрія на сторінці командування у ФБ опублікували допис, де сказано, що він “за час служби характеризується позитивно”. А під час обрання запобіжного заходу безпосередній командир Антоненка пресофіцер КССО Олексій Никифоров клопотав про взяття Ріффа на поруки. Яке ваше ставлення до цієї справи? Як ви дізналися про те, що одного з лав ССО затримали за такою підозрою?

– Дізнався стандартним способом: мені доповів командир підрозділу, в якому проходить службу Антоненко. Керівник пресслужби доповів, що у квартирі Антоненка триває обшук.