Біля Кримського підірвалася БМП з військовими: один загинув, троє поранені

Поблизу населеного пункту Кримське Луганської області внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець загинув, ще троє зазнали травм.

Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.

“Сьогодні, 6 березня, поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям. Ще троє наших захисників отримали мінно-вибухові травми”, - йдеться в повідомленні. Усіх постраждалих оперативно доставлено до військово-медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога, запевнили в штабі.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця.