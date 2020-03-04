Стало відоме ім'я бійця, який загинув 3 березня у зоні ООС
Укрінформ
Під час обстрілу в зоні ООС на Луганщині 3 березня загинув 25-річний боєць із Чернігівщини.
Про це у Facebook повідомив Чернігівський обласний військовий комісаріат.
"3 березня під час обстрілу позицій Збройних сил України збройними формуваннями Російської Федерації загинув старший сержант Володимир Черненко, 28.01.1995 р.н., військовослужбовець в/ч А4427", - йдеться у повідомленні.
Загиблий проживав у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, був призваний на службу за контрактом 1 березня 2017 року.
За словами заступника обласного військового комісара Вадима Лільчицького, Черненко служив старшим сержантом у 13-му батальйоні 58-ї бригади, загинув у Луганській області.