Стало відоме ім'я бійця, який загинув 3 березня у зоні ООС

Під час обстрілу в зоні ООС на Луганщині 3 березня загинув 25-річний боєць із Чернігівщини.

Про це у Facebook повідомив Чернігівський обласний військовий комісаріат.

"3 березня під час обстрілу позицій Збройних сил України збройними формуваннями Російської Федерації загинув старший сержант Володимир Черненко, 28.01.1995 р.н., військовослужбовець в/ч А4427", - йдеться у повідомленні.

Загиблий проживав у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, був призваний на службу за контрактом 1 березня 2017 року.

За словами заступника обласного військового комісара Вадима Лільчицького, Черненко служив старшим сержантом у 13-му батальйоні 58-ї бригади, загинув у Луганській області.