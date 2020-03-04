Окупанти гатять із заборонених мінометів, загинув боєць ЗСУ

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: чотири рази неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Зайцевого – з підствольного гранатомета; біля Лебединського – з міномета калібру 82 мм – вісім мін, а також противник здійснив обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме: поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу, 3 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро українських захисників зазнали поранень.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.