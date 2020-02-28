У Шостці попрощаються із загиблим на Донбасі бійцем

У п’ятницю, 28 лютого, у місті Шостка Сумської області попрощаються із загиблим в зоні проведення ООС бійцем Дмитром Гринем. Віддати шану йому можна буде біля Центру культури і дозвілля.

Про це повідомляє офіційний сайт Шосткинської міськради.

«28 лютого 2020 року Шостка буде прощатися з Дмитром Гринем. Жалобні заходи пройдуть в Центрі культури та дозвілля, вул. Садовий бульвар, 13. Церемонія прощання розпочнеться об 11.30. 12.00 — церковна панахида. 13.00 — скорботна хода», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається , що 28 лютого у місті Шостка оголошено днем жалоби.

На будівлях підприємств, установ, організацій міста приспущено Державний Прапор України з жалобними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форм власності обмежено використання музики та проведення розважальних заходів.

У зв’язку з цим у Шостці скасували проведення міського свята Масниці, яке було заплановане на 29 лютого.

Дмитро Гринь народився 15липня 1992 року. Закінчив вище професійне училище №19 міста Шостка. У вересні 2014 року був призваний на військову службу в ЗСУ. Із січня 2019 року проходив службу за контрактом у 58-й ОМПБр. Загинув вранці 26 лютого поблизу міста Майорськ Донецької області в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої. У нього залишилися батьки.