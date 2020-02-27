"АвтоКрАЗ" розробив самохідні шасі для військових

ПАТ «АвтоКрАЗ» розробив лінійку самохідних шасі з силовим агрегатом у задній частині автомобіля, що є затребуваним для військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба "АвтоКрАЗу".

"Головною особливістю нової моделі, що отримала назву КрАЗ-«Атлант», стало розташування силового агрегата в задній частині автомобіля. Таке компонування затребуване для різних видів військової техніки, і аналогічних пропозицій на ринку від автомобільних брендів не так багато", - зазначили на підприємстві.

Серед переваг новинки: збільшена робоча зона екіпажа зі зменшеною висотою загального профілю автомобіля; можливість збільшити фронтальний балістичний захист виробу; значний кліренс 400 мм; система автоматичного регулювання і підтримки тиску в шинах; високоефективні дискові гальма з системою ABS.

Шасі вже у базовій версії укомплектоване незалежною підвіскою, днищем із протимінним захистом для рівнів 2-3 по Stanag 4569.

"КрАЗ" вирішив відгукнутися на потреби ринку — запропонувати універсальну готову шасі-платформу з сучасними компонентами, при цьому поборотися за краще на ринку співвідношення ціни та якості, а також технічних параметрів", - наголосили на підприємстві.

Розробка новинки вже на завершальній стадії. «АвтоКрАЗ» запрошує до співпраці виробників бронетехніки та спеціальних надбудов для розгляду нової платформи як базового шасі для своїх продуктів.