Характери гідності: Щербанюк, Корнєєв, Шимко, Полянський

Міністерство культури, молоді та спорту України підготувало серію відеороликів про загиблих учасників Революції гідності.

Олександр Щербанюк народився 2 січня 1968 року у селі Котелеве Новоселицького району Чернівецької області. Взимку 2013-2014 років періодично приїздив на Майдан Незалежності, де був активним учасником Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинув внаслідок двох вогнепальних поранень снайпера. Похований у місті Чернівці на Центральному кладовищі.

Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Олександру Миколайовичу Щербанюку посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Анатолій Корнєєв народився 23 січня 1961 року у селі Цвіклівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. З листопада 2010 року був головою сільської ради села Руда Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

Взимку 2013-2014 років регулярно їздив на Майдані Незалежності, був активним учасником Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинув на вулиці Інститутській біля від вогнепального поранення. Похований у селі Руда Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Анатолію Петровичу Корнєєву посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Максим Шимко народився 21 жовтня 1979 року у місті Вінниця. Взимку 2013-2014 років знаходився на Майдані Незалежності у Києві, був зарахований козаком четвертої сотні Самооборони Майдану. 20 лютого 2014 року загинув на вулиці Інститутській внаслідок вогнепального поранення від кулі снайпера. Похований у Вінниці на Центральному (Підлісному) кладовищі.

Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Максиму Миколайовичу Шимку посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Леонід Полянський народився 24 жовтня 1975 року у місті Жмеринка Вінницької області. З грудня 2013 року перебував на Майдан Незалежності , був членом самооборони Майдану, належав до Барської сотні. 20 лютого 2014 року загинув на вулиці Інститутській внаслідок вогнепального поранення .Похований у місті Жмеринка Вінницької області на римо-католицькому цвинтарі.

Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Леоніду Петровичу Полянському посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".