Окупанти дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає

Впродовж суботи, 15 лютого, російські збройні формування 9 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю. Втрат та поранених немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 5 обстрілів: поруч з Мар’їнкою – з міномета калібру 120 мм противник випустив 12 мін; неподалік Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу; у районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази поблизу Широкиного – з міномета калібру 82 мм (2 міни), а також з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності ОТУ "Північ" російські збройні формування здійснили 4 обстріли: поряд з Травневим – з міномета калібру 82 мм (5 мін), зі станкового протитанкового гранатомета (8 пострілів), а також з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі у районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів (22 міни); поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Сьогодні, 15 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.