Окупанти дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 5 обстрілів: поруч з Мар’їнкою – з міномета калібру 120 мм противник випустив 12 мін; неподалік Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу; у районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази поблизу Широкиного – з міномета калібру 82 мм (2 міни), а також з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності ОТУ "Північ" російські збройні формування здійснили 4 обстріли: поряд з Травневим – з міномета калібру 82 мм (5 мін), зі станкового протитанкового гранатомета (8 пострілів), а також з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі у районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів (22 міни); поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Сьогодні, 15 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.