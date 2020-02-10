Окупанти обстріляли з гранатометів захисників Оріхового

Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли оборонців Оріхового, що на Луганщині.

Про це під час брифінгу розповів речник Міноборони Максим Праута, повідомляє пресслужба МОУ.

“Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська відкривали вогонь один раз, зі станкових протитанкових гранатометів після 7-ї години ранку обстрілявши опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Оріхового, що на Луганському напрямку”, - сказав речник.

Зазначається, що за наявною на 12.30 інформацією, втрат з нашого боку немає.