Окупанти гатять із заборонених мінометів, один боєць ЗСУ поранений

Окупанти гатять із заборонених мінометів, один боєць ЗСУ поранений

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. 

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник із великокаліберного кулемета обстріляв захисників Красногорівки.

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі поруч з Оріховим – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін; у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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За минулу добу, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав ураження.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС

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