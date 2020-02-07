Окупанти гатять із заборонених мінометів, один боєць ЗСУ поранений

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник із великокаліберного кулемета обстріляв захисників Красногорівки.

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі поруч з Оріховим – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін; у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав ураження.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС