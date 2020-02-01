Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Красногорівкою, втрат немає

Російські окупанти здійснили обстріл позицій українських військовослужбовців неподалік Красногорівки на Донеччині.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Михайло Шаравара.

“Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню. Із 09.25 по 09.50 зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Красногорівки, що на Донецькому напрямку”, - сказав Шаравара.

За наявною інформацією, втрат серед українських бійців внаслідок обстрілу противника немає, додав речник.

Як повідомлялося, минулої доби, 31 січня, на Донбасі було зафіксовано вісім випадків порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат із боку українських військових немає.