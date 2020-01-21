Голова ОБСЄ відвідав пункт пропуску у Станиці

Голова ОБСЄ Еді Рама разом із Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою побували в КПВВ «Станиця Луганська».

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"В рамках робочого візиту на Луганщину Діючий Голова ОБСЄ, Прем’єр-міністр, Міністр європейських і закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама спільно із Головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні послом Яшар Халіт Чевіком, представниками Уряду Республіки Албанії та Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою побували у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", що на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Гості ознайомилися з особливостями функціонування контрольного пункту, рівнем пасажиропотоку, умовами, за яких проходить процес контрольно-перевірочних процедур. Найбільше зацікавила безпекова складова в КПВВ на випадок агресії з боку російсько-терористичних військ, яку забезпечують прикордонники зі складу Об’єднаних сил.

Під час візиту Еді Рама зазначив, що ситуація в районах, охоплених конфліктом, особливо для людей, які там проживають, є складною. Але вони приділятимуть максимум уваги для того, щоб змінити ситуацію заради людей.

Також Еді Рама запевнив, що ОБСЄ зробить усе можливе, щоб досягти стійкого перемир’я.

Фото: dpsu.gov.ua