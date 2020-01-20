Президент вшановує пам’ять "кіборгів" у Міноборони

Президент України Володимир Зеленський бере участь у вшануванні пам’яті "кіборгів", які загинули під час героїчної оборони Міжнародного аеропорту "Донецьк".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У заході також беруть участь родини загиблих військовослужбовців, керівництво оборонного відомства, Генерального штабу Збройних сил України, представники громадськості, військовослужбовці Київського гарнізону, курсанти та ліцеїсти військових навчальних закладів столиці.

У Залі пам’яті захисників України міністерства відбудеться розширений ранковий церемоніал, присвячений пам’яті всіх загиблих військовослужбовців за 242 дні оборони Донецького аеропорту, які ціною власного життя виборювали волю і незалежність держави від підступного російського окупанта.

Як повідомлялося, 16 січня Україна відзначала День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Оборона аеропорту тривала 242 дні - з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, і закінчилася після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту.

Президент вшанував пам'ять кіборгів / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

За стійкість і незламність українських захисників назвали "кіборгами". Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.

У Донецькому аеропорту та селищі Піски протягом цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку "Дніпро-1", Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинули 58 "кіборгів", тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено - понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких — посмертно.