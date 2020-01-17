Доба пам'яті: онлайн-марафон збирає українців, щоб вшанувати пам'ять “кіборгів”

Протягом доби - 20-21 січня - відбудеться безперервний добовий онлайн-марафон “Доба пам'яті” з нагоди вшанування всіх захисників ДАП.

Про це повідомляє у Facebook Київський міський центр допомоги учасникам Антитерористичної операції.

“Вільний простір в Колонному залі Київської міської адміністрації громадських об’єднань буде діяти цілу добу з 10.00 20.01.2020 р. до 10.00 21.01.2020 р. для можливості виступу всіх причетних до подій заходу оборони ДАП. Тримати увагу глядачів 24 години у безперервному прямому онлайн-марафоні будуть українські патріоти, які особисто нікого не запрошують, а надають можливість долучитися тим, хто бажає приєднатись до заходу свідомо та без політичного забарвлення”, - йдеться в анонсі заходу.

Як зазначається, безперервний марафон “Доба пам’яті” збирає українців для того, щоб скласти велику пошану родинам захисників донецького аеропорту, та віддати борг героям - кращим українським чоловікам, які стали справжньою українською легендою.

“Згадати бійців 80-ї окремої високомобільної десантної бригади 3 батальйону, 81, 93, 95 окремих аеромобільних бригад, 90 окремого аеромобільного батальйону, 57 окремої мотопіхотної бригади, 74 окремого розвідувального батальйону, ДУК, ОУН, волонтерів та медиків – це наш громадянський вчинок”, - зазначають організатори заходу.

В Київському міському центрі допомоги учасникам АТО також нагадали, що 5 років тому - 20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал донецького аеропорту, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою українських захисників. Україна втратила понад 200 захисників-”кіборгів”, які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапили в полон. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні.