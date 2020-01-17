Текст законопроєкту про дезінформацію оприлюднять 20 січня — МКМС
Про це сказав перший заступник міністра МКМС Анатолій Максимчук під час презентації законопроєкту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз текст перевіряється на помилки, з ним працюють редактори, і я думаю, що в понеділок на сайті міністерства він буде розміщений для того, щоб з ним можна було працювати, як з законопроєктом", - сказав Максимчук.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) починає публічне обговорення законопроєкту про дезінформацію. Публічне обговорення відбуватиметься протягом місяця.
У жовтні під час форуму National Media Talk заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що Верховна Рада може у грудні ухвалити у першому читанні законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи належать інтернет-портали до засобів масової інформації, а також врегулювати діяльність соцмереж і стрімінгових сайтів як медіа.
Також у цьому документі планується передбачити припис як новий вид санкції для медіа, обмеження в роботі медіа в ситуації збройної агресії, гарантії та захист прав журналістів (зокрема, запровадити страхування життя і здоров’я журналістів від ризиків, пов’язаних з професійною діяльністю).