Текст законопроєкту про дезінформацію оприлюднять 20 січня — МКМС

Текст законопроєкту про дезінформацію буде розміщено на сайті Міністерства культури, молоді та спорту 20 січня.

Про це сказав перший заступник міністра МКМС Анатолій Максимчук під час презентації законопроєкту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз текст перевіряється на помилки, з ним працюють редактори, і я думаю, що в понеділок на сайті міністерства він буде розміщений для того, щоб з ним можна було працювати, як з законопроєктом", - сказав Максимчук.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) починає публічне обговорення законопроєкту про дезінформацію. Публічне обговорення відбуватиметься протягом місяця.

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У жовтні під час форуму National Media Talk заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що Верховна Рада може у грудні ухвалити у першому читанні законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи належать інтернет-портали до засобів масової інформації, а також врегулювати діяльність соцмереж і стрімінгових сайтів як медіа.

Також у цьому документі планується передбачити припис як новий вид санкції для медіа, обмеження в роботі медіа в ситуації збройної агресії, гарантії та захист прав журналістів (зокрема, запровадити страхування життя і здоров’я журналістів від ризиків, пов’язаних з професійною діяльністю).