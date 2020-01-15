Фермер, звинувачений у загибелі 10 бійців ЗСУ, після обміну не з'явився в суд

Фермер Микола Бутрименко, якого звинувачують у загибелі 10 українських військових і який в результаті обміну утримуваними особами був відправлений на неконтрольовану урядом територію Донецької області, сьогодні не з'явився на засідання суду нібито через те, що знаходиться на лікуванні.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла адвокат потерпілих Олена Яркіна після засідання Оріхівського районного суду.

«Адвокат Бутрименка заявив, що його підзахисний перебуває на лікуванні у муніципальній лікарні Шахтарська і подав клопотання про перенесення судового засідання. До лікарні Бутрименко, за словами адвоката, потрапив у суботу, 11 січня», - повідомила Яркіна.

За її словами, у реєстрі лікувальних установ Шахтарська муніципальна лікарня не значиться. Адвокат звернулася до суду з клопотанням перевірити достовірність документа, а також повідомити Бутрименка про дату наступного засідання через офіційний сайт суду.

«Поштою в Шахтарський район лист доставити не можна», - уточнила Олена Яркіна.

Наступне засідання призначене на 26 лютого 2020 року.

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Як раніше повідомлялося, 26 грудня 2019 року Оріхівський районний суд прийняв рішення про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Миколі Бутрименку з утримання під вартою на особисте зобов'язання. Клопотання було обгрунтовано тим, що досягнуто домовленості про включення Бутрименка до списку на обмін. Бутрименко був відправлений на територію ОРДЛО.

Тоді суддя Оріхівського суду акцентував увагу на тому, що Бутрименко не втратив статус обвинуваченого і на винесення вироку обмін не вплине.

У травні 2017 року Куйбишевський районний суд не визнав фермера винним в організації теракту, але цим же рішенням засудив його до 8 років позбавлення волі за статтею "фінансування тероризму". Прокуратура і родичі загиблих та постраждалих бійців з таким рішенням не згодні і вимагають довічного позбавлення волі для Бутрименка.

Влітку 2014 року у Шахтарському районі бойовики "ДНР" збили штурмовик Су-25 ЗСУ. Пілот встиг катапультуватися, на його пошуки відправили групу з 19 спецназівців 3-го полку ім. князя Святослава Хороброго. Бійці потрапили на територію фермерського господарства Миколи Бутрименка, який запропонував військовим залишитися. Цього ж вечора ангар, в якому знаходилася техніка ЗСУ та бійці, обстріляли бойовики. 10 спецназівців загинули на місці, ще 5 - були взяті в полон, четверо - врятувалися. За ствердженнями постраждалих, Бутрименко здав позиції бійців бойовикам.