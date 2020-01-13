У розвідці сказали, скільки окупантів знищили ЗСУ з початку року

За даними військової розвідки Об'єднаних сил, втрати російсько-окупаційних військ за перші 10 днів нового року становлять 33 особи: 12 окупантів загинули, ще 21 особа — поранені та травмовані.

Про це йдеться у повідомленні командування Об'єднаних сил у Facebook.

"За даними військової розвідки Об'єднаних сил, втрати російсько-окупаційних військ за перші десять днів нового року склали 33 особи: безповоротні – 12 осіб; поранені та травмовані – 21 особа; озброєння та військова техніка – 1 одиниця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що в разі загрози життю та здоров’ю, захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

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Як повідомляв Укрінформ, втрати російських окупаційних військ на Донбасі, за інформацією розвідки Об'єднаних сил, у листопаді 2019 року становили 107 осіб: 41 окупант був ліквідований, а ще 66 осіб – санітарні втрати ворога.