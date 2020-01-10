На пункті пропуску "Майорське" затримали чоловіка з вибухівкою
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
“Учора...на КПВВ «Майорське» було припинено спробу незаконного переміщення з тимчасово окупованої території України речовини, схожої на пластид. Під час ретельного огляду автомобіля 39-річного громадянина України оперативні співробітники Держприкордонслужби та СБУ, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, виявили у багажному відділенні автомобіля ... два згортки з речовиною темно-коричневого кольору загальною вагою приблизно 740 гр. схожою на пластид (вибухівка)”, - йдеться у повідомленні.
На пункті пропуску "Майорське" затримали чоловіка з вибухівкою / Фото: Операція об'єднаних сил
Водія та автомобіль затримали, тривають невідкладні слідчі дії.
З якою метою громадянин перевозив вибухівку, з'ясовують правоохоронці.
Фото: ООС