На КПВВ «Майорське» затримали чоловіка з вибухівкою, який намагався в'їхати з тимчасово окупованої території Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Учора...на КПВВ «Майорське» було припинено спробу незаконного переміщення з тимчасово окупованої території України речовини, схожої на пластид. Під час ретельного огляду автомобіля 39-річного громадянина України оперативні співробітники Держприкордонслужби та СБУ, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, виявили у багажному відділенні автомобіля ... два згортки з речовиною темно-коричневого кольору загальною вагою приблизно 740 гр. схожою на пластид (вибухівка)”, - йдеться у повідомленні.

На пункті пропуску "Майорське" затримали чоловіка з вибухівкою / Фото: Операція об'єднаних сил

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Водія та автомобіль затримали, тривають невідкладні слідчі дії.

З якою метою громадянин перевозив вибухівку, з'ясовують правоохоронці.

Фото: ООС