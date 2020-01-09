За рік статус учасника бойових дій отримали понад 2600 нацгвардійців

Статус учасника бойових дій у 2019 році присвоєно 2616 військовослужбовцям Нацгвардії, ще 28 нацгвардійців отримали статус учасника війни.

Про це інформує пресслужба Нацгвардії.

"У 2019 році статус учасника бойових дій присвоєно 2616 військовослужбовцям, та 28 гвардійців отримали статус учасника війни", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як уточнюється, з 2014 по кінець 2019 року було видано 37110 посвідчень учасника бойових дій військовослужбовцям НГУ, які брали участь у виконанні бойових завдань в районі операції Об’єднаних сил.