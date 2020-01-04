Окупанти обстріляли з гранатометів і кулеметів захисників Новолуганського

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили один обстріл українських захисників у районі Новолуганського.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба міністерства.

"Сьогодні, 4 січня, станом на 12.00, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл наших захисників у районі Новолуганського. З 04.00 ранку окупанти вели вогонь з АГС та великокаліберних кулеметів від Доломітного. Бойових втрат серед наших воїнів, внаслідок цього порушення режиму тиші окупантами, за наявною інформацією, немає", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 січня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї біля Василівки. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.