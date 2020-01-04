Україна випробувала у Карпатах військовий літак Іл-76МД

ЗСУ провели чергові випробування літака Іл-76МД у Карпатах у районі Говерли. Випробували систему запобігання зіткнення літака із земною поверхнею.

Про це повідомляє АрміяINFORM.

"Відстань між горою та літаком – критично мала. Маневр потрібно здійснити за лічені секунди. Тож, окрім електроніки, велику роль під час таких польотів відіграє і професіоналізм екіпажу. За результатами перевірки, всі системи літака працювали штатно без зауважень", – цитує видання начальника управління головного інженера авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ генерал-майора Петра Скоренького.

Район Говерли для випробування обрали вперше. До 2014-го ці польоти відбувалися в Криму у ще складніших умовах – різкий перехід від рівня моря до гірської місцевості. Але у Карпатах метеоумови більш мінливі та нестабільні.

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"Дообладнанням літака новітніми системами займався Миколаївський авіаремонтний завод. Після успішно проведених випробувань літак отримав усі необхідні документи, які дозволяють виконувати польоти відповідно до вимог ІСАО. Враховуючи потреби в літаках Іл-76МД, які виконують завдання в інтересах держави, Командування Повітряних Сил і в подальшому планує їх удосконалювати новітніми системами", - додали у повідомленні.

Фото: armyinform.com.ua