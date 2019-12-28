Обмін утримуваними особами відбудеться без преси - штаб ООС

Українським журналістам відмовили в акредитації на обмін утримуваними особами, що має відбутися 29 грудня на Донбасі.

Про це LB.ua повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил.

Як зазначається, спікер штабу Віталій Саранцев повідомив, що "фото- і відеоматеріали надасть апарат Президента", оскільки штаб ООС не є організатором.

"Робота преси на цьому заході не передбачена. На жаль. Не будемо ні ми працювати, ні ви. Це не наше рішення. Ми цей захід тільки забезпечуємо - даємо технічну допомогу, медичну, охорону. Рішення приймають не в штабі ООС", - розповів спікер штабу.

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Він додав, що Офіс Президента пообіцяв надати всі стріми, які вони по можливості зроблять, і відео.

"Максимально швидко вони все передадуть і нам, і вам", - зазначив Саранцев.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський заявив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.