Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі бійця

Під час обстрілів російськими окупаційними військами та їхніми найманцями позицій підрозділів операції Об’єднаних сил 7 грудня загинув молодший сержант Дмитро Темний.

Про це повідомляє 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців на своїй сторінці у Facebook.

"Внаслідок ворожого обстрілу обірвалося життя нашого бойового побратима, надійного друга, воїна бригади Чорних Запорожців молодшого сержанта Темного Дмитра Вікторовича", - йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад висловили щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Як повідомлялося, збройні формування Російської Федерації на їхні найманці 7 грудня десять разів обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті чого загинув один військовослужбовець, ще два захисники отримали поранення, один – бойову травму.

Фото: facebook.com/72.brigade.best