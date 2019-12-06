Рятувальники вважають, що у згорілій будівлі коледжу в Одесі живих немає

Рятувальники ДСНС, які обстежили приміщення та підвали згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, не виявили в них живих людей.

Про це 6 грудня заявив керівник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в Одеській області Олександр Крицький, що взяв участь у засіданні координаційної ради облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рятувальники обстежили підвали і всі приміщення будівлі коледжу, які не постраждали від вогню. Живих людей там немає. Станом на 6 грудня можемо констатувати, що внаслідок пожежі загинули дві особи", - зазначив Крицький.

За його словами, працівники ДСНС «не опускають рук», продовжують розбирати завали в будівлі, на допомогу прибув спецзагін із Києва, що має досвід розбирання конструкцій та завалів і пошуку людей, що могли стати жертвами пожежі. Поряд також працюють експерти ДСНС та МВС.

Фахівці вважають, що треба обвалити одну із внутрішніх стін будівлі, щоб потрапити у внутрішні приміщення нижніх поверхів. Оскільки конструкція може обвалитись у будь-який момент, що може призвести до жертв серед рятувальників.

Рятувальники перевірили всі приміщення згорілого коледжу в Одесі / Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Як повідомлялося, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3 поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Госпіталізовано понад 30 потерпілих, одна студентка померла, тіло ще однієї жінки знайдено під завалами.

Розшукують ще 13 осіб, з якими наразі немає зв'язку.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.