На Луганщині до весни “згорнули” розмінування

У Попаснянському районі Луганщини, біля селища Тошківка, призупинено роботи з розмінування території, які здійснювалися у рамках спільного з данськими організаціями проєкту. Продовжити очищення Луганщини від вибухонебезпечних предметів планують з березня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

"Наприкінці листопада роботи з розмінування в рамках спільного проєкту було призупинено. Подальше виконання завдань щодо очищення (розмінування) території Луганської області від вибухонебезпечних предметів в рамках спільного проєкту планується орієнтовно з березня 2020 року за окремим рішенням ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДСНС, очищення території поблизу Тошківки проводилося у рамках реалізації спільного проєкту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Данської ради у справах біженців/Данської групи з розмінування. Роботи розпочалися у вересні 2019 року і велися відповідно до вимог керівних документів та з урахуванням оперативної обстановки у районах виконання завдань. До гуманітарного розмінування було залучено піротехнічні підрозділи Дніпропетровської та Кіровоградської областей, Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, 3-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, медичний розрахунок навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України та представників ДРБ/ДГР.

Після призупинення робіт з розмінування відбулася церемонія нагородження фахівців почесними грамотами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області та грамотами і подяками Попаснянської районної державної адміністрації.

Фото: www.dsns.gov.ua