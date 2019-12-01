Окупанти гатили із заборонених мінометів по позиціях ЗСУ під Новогригорівкою
Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, повідомляє у Facebook штаб Операції об’єднаних сил.
“Один обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” - неподалік Новолуганського – ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також здійснив один обстріл по укріпленнях Об'єднаних сил - біля Новогригорівки – з мінометів калібру 82 мм”, - йдеться у повідомленні.
Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил немає, додали у штабі.
Також у штабі повідомили, що на ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, ситуація залишається стабільною. Здійснюються заходи з моніторингу дотримання режиму “тиші”.
На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні під час обстеження території співробітники ДСНС вилучили 29 вибухонебезпечних предметів.
Фото: ООС