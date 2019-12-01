Окупанти гатили із заборонених мінометів по позиціях ЗСУ під Новогригорівкою

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, повідомляє у Facebook штаб Операції об’єднаних сил.

“Один обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” - неподалік Новолуганського – ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також здійснив один обстріл по укріпленнях Об'єднаних сил - біля Новогригорівки – з мінометів калібру 82 мм”, - йдеться у повідомленні.

Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил немає, додали у штабі.

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Також у штабі повідомили, що на ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, ситуація залишається стабільною. Здійснюються заходи з моніторингу дотримання режиму “тиші”.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні під час обстеження території співробітники ДСНС вилучили 29 вибухонебезпечних предметів.

Фото: ООС