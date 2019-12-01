Окупанти майже годину обстрілювали українських захисників під Новолуганським

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили два обстріли на Донбасі.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі”, - сказав Праута.

Так, за даними речника, на Луганському напрямку близько першої ночі окупанти розпочали обстріл українських опорних пунктів поблизу Новолуганського з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь вівся з боку Доломітного майже 50 хвилин, поінформував Праута.

На Донецькому напрямку в період з 10.40 до 11.20 окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по українських позиціях біля Новогригорівки.

“За наявною інформацією, втрат в Об’єднаних силах немає”, - сказав речник.

Як повідомлялося, впродовж минулої доби, 30 листопада, окупанти порушили режим тиші чотири рази. При цьому зафіксовано один випадок використання ними забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 82 мм.

Фото: ООС