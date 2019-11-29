Під час протестів у Грузії затримали кількох лідерів опозиції

У центрі Тбілісі поліція затримала екс-мера міста Гігі Угулаву і ще кількох лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" під час протестної акції.

Про це повідомляє Новости-Грузия.

"Ексмер Тбілісі Гігі Угулава та ще кілька лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" були затримані під час протестної акції біля Національної парламентської бібліотеки в центрі Тбілісі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сьогодні лідери опозиції і громадські активісти планували пікетувати парламент, однак члени парламентської більшості прийшли на роботу за три години до початку засідання законодавчого органу.

Через несподівану зміну графіка депутатів правлячої партії "Грузинська мрія", протестувальники вирішили провести пікет біля Національної бібліотеки, яка знаходиться приблизно за 300 метрів від парламенту.

Учасники акції намагалися посунути кордон, щоб підійти ближче до входу в бібліотеку. Саме в цей момент поліцейські затримали Гігі Угулава. Крім Угулава поліція вивела з акції депутатів парламенту від "Європейської Грузії" Георгія Канделакі і Іраклія Абесадзе, а також кількох активістів. Всіх їх посадили в патрульні машини і відвезли в невідомому напрямку.

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Як відомо, протести, викликані провалом виборчої реформи, що тривають в Грузії більш як десять днів. За цей час МВС вже двічі застосувала спецзасоби для розгону пікетів опозиції. 18 листопада, коли демонстранти заблокували входи до парламенту Грузії, їх також відтіснили з допомогою водометів і спецвійськ. Тоді в адміністративному порядку були затримані 37 активістів. Десять з них уже отримали від 4 до 13 діб адміністративного ув'язнення.

Фото: On.ge