Під Тарамчуком окупанти гатили зі станкових гранатометів
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
“Від початку цієї доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі... Втрат із нашого боку не зафіксовано”, - повідомив речник.
Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку з 9.30 противник з ручних протитанкових гранатометів 20 хвилин вів вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Шуми, об 11.20 окупанти почали з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстрілювати опорні пункти українських військових у районі Причепилівки.
На Донецькому напрямку з 6.30 ворог обстрілював зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об'єднаних сил, які виконують бойові завдання поблизу Тарамчука.