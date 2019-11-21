Окупанти стріляють із гранатометів і ПТРК, травмовані троє українських бійців

У четвер російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Троє українських військовослужбовців отримали бойові травми.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - зазначається у повідомленні.

Так, два обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік від Шумів – із протитанкового ракетного комплексу; біля Кіндрашівки-Нової – з підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також здійснив два обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил: біля Водяного – з гармат БМП-1 та автоматичних гранатометів; неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів.

Бойові травми внаслідок обстрілів отримали троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

Фото: ООС