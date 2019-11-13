У Краматорську 12 листопада провели в останню путь 37-річного бійця ВСУ Геннадія Моторина, який служив за контрактом сапером у 92-й механізованій бригаді ім. Кошового отамана Івана Сірка.

Про це повідомляє місцевий сайт «Східний проєкт».

«У Краматорську провели в останню путь бійця ВСУ Геннадія Моторина... Попрощатися з бійцем прийшли десятки його товаришів по службі, а також жителі міста, які підтримали родичів загиблого краматорчанина», - сказано в повідомленні.

Моторин служив за контрактом сапером у 92-й механізованій бригаді ім. Кошового отамана Івана Сірка, з лютого 2019 року.

Під час навантаження деревини, 7 листопада, в районі Авдіївки, протитанкова ракета влучила в машину «УРАЛ». Тоді один боєць, Герман Бродников, помер на місці, ще троє отримали поранення. Моторина було відправлено у госпіталь, але 8 листопада він помер.

У Краматорську поховали бійця ВСУ Геннадія Моторина // Фото: vp.donetsk.ua

Геннадій Моторин був одружений, у нього залишився 8-річний син.

Провести в останню путь загиблого українського бійця також прийшли представники Краматорської міської ради.